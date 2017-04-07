Пункт обмена шприцев а жилом доме: неужели это безопасно?

Пункт обмена шприцев а жилом доме: неужели это безопасно?

Институт развития здоровья собирается открыть новый пункт обмена шприцев для наркозависимых. В необходимости открыть новый центр не сомневается никто. Однако мало кто будет рад такому соседству. Жители столичного Копли и власти района бьют тревогу, но эксперты приводят весомые аргументы, почему центр должен находится именно в этом месте.