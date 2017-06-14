Российский известный блоггер Илья Варламов сравнил качество жизни в Нарве и в Ивангороде

Пока нарвитяне на этих выходных наслаждались отличной погодой, Энерго-забегом и открытием летнего сезона в Нарва-Йыэсуу, приграничный город посетил Илья Варламов. Это один из самых популярных блогеров русского инте рнета. И визит был сугубо с этнографическим интересом — как архитектор и урбанист, в своем проекте он сравнивает города по разные стороны российской границы. По Нарве вместе с Варламовым гулял Михаил Комашко.