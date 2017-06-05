Детский фонд поможет ВИЧ-позитивным детям

Детский фонд Эстонии открыл дочерний фонд "HIV lapsed", который направлен на помощь ВИЧ-позитивным детям и их семьям. Это первый в Эстонии фонд, который был организован для помощи таким детям.

Как сказала волонтер организации Кайри Орг, на данный момент официально в нашей стране насчитывается 55 ВИЧ-положительных детей. Эти дети были заражены вирусом во время родов или в период кормления. Больше всего таких детей родилось в районе 2005-го года.

При этом Кайри Орг отмечает, что если ВИЧ-позитивная мать регулярно принимает необходимые лекарства, то у нее может родиться вполне здоровый ребенок. За последние 2 года в Эстонии не родилось ни одного ВИЧ-положительного ребенка.

Основная цель фонда – оказывать ВИЧ-положительным детям не только финансовую помощь, но также и моральную поддержку.

"Сейчас мы изучаем этих детей и их нужды. На прошлой неделе мы искали одежду, ботинки и игрушки для пятилетнего мальчика. Хочется поблагодарить людей, которые уже успели помочь этому ребенку. Многие из этих детей живут либо с родителями-одиночками, либо в детских домах. Им не хватает часто самых элементарных вещей: одежда, обувь или даже подушка или одеяло", – сказала Орг.

Особое внимание фонд планирует уделить негативному отношению со стороны общества к этим детям. Особенно, как сказала Орг, это касается детских учреждений.

"Эти дети точно такие же, как и другие. Просто они должны принимать лекарство. При бытовых контактах ВИЧ не передается – при чихании или кашле, при использовании общего белья или полотенца, при объятиях и рукопожатии. Мы хотим, чтобы общество больше узнало о ВИЧ", – добавила Орг.

С реквизитами фонда для пожертвований можно ознакомиться на сайте www.elf.ee