Какие вопросы европейского масштаба волнуют молодежь стран ЕС?

С 23 по 26 октября в Таллинне в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС прошла Европейская молодежная конференция. В числе прочего участники, а это 260 молодых людей из стран ЕС и государств-партнеров, а также официальные лица и специалисты по молодежной работе, обсудили новую европейскую молодежную стратегию и вопросы трудоустройства молодых людей. За подробностями Андриан Череменин обратился к участнику конференции, директору Эстонского центра молодежной работы Эдгару Шлюммеру.