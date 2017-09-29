Музыка листопада.

В конце следующей недели в Тарту состоится восьмой фестиваль авторской песни "Музыка листопада". Бессменный устроитель и идеолог этого действа Людмила Месропян каждый год скрупулёзно относится к организации фестиваля, который уже давно признан многими именитыми представителями жанра. Музыкальный редактор Радио 4 Дмитрий Микрюков встретился с организатором, и пообщался о предстоящем событии, которое вновь наполнит студенческую столицу Эстонии приятными сердцу мелодиями и композициями с удивительно чуткими и нежными словами.