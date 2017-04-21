Европарламент разрабатывает меры по обеспечению приватности в интернете.

Европарламент разрабатывает меры по обеспечению приватности в интернете.

Соответствющий документ, подготовленный Европейской комиссией и посвященный так называемой э-приватности, уже поступил на обсуждение в Европейский парламент. Предполагается, что уже к июлю депутаты сформируют свое мнение по этому вопросу. Тему комментирует депутат Европаламента Марью Лауристин, которая отвечает за подготовку специального рапорта о приватности в интернете.