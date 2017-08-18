20 августа в культурной программе Таллинна.

20 августа наша страна будет отмечать День восстановления независимости. Эстонская республика вновь обрела свой суверенитет 26 лет назад в то время, когда в Москве была предпринята попытка государственного переворота, кто-то считает действия ГКЧП попыткой сохранить Советский союз. Отношение к тем событиям может быть разным и по-прежнему становится поводом для дискуссий. Означает ли это, что и ближайшие мероприятия в столице, приуроченных к 20 августа, будут серьёзными, с политико-исторической подоплёкой? С этого вопроса Инга Пальмисте начала беседу с руководителем Таллиннского департамента культуры Айни Хярм.