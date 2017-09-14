Работа и занятость в будущем с социальными гарантиями или без?

В эти дни в Таллинне в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза проходит международная конференция на высоком уровне «Работа будущего – новая реальность, новые решения», в которой принимают участие топ-руководители и политические деятели в области труда, социальных дел, образования и э-государства со всего мира. На конференции обсуждается, как развитие технологий и изменение экономического ландшафта влияет на нашу работу и ее качество. Юлия Лукашенкина встретилась и побеседовала с министром труда и здоровья Евгением Осиновским об изменениях в сфере труда и связанных с этим трудностях.