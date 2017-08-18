Испанию предупреждали о возможных терактах.

В Испании совершено несколько терактов. В Барселоне, Кабрильсе и Альканаре. Везде есть убитые и раненые. Могут ли эти события отразиться на безопасности в Европе в целом? Обсуждение темы с научным сотрудником Международного центра обороны и безопасности Томасом Ермалавичусом.

Сначала в Барселоне грузовой микроавтобус на большой скорости проехал по пешеходной зоне центральной улицы, в результате чего погибли 13 человек, более 100 получили серьезные травмы. Среди пострадавших – граждане 18 стран. По имеющейся на данный момент информации, граждан и жителей Эстонии среди них нет. Трое подозреваемых задержаны. Водитель скрылся. За теракт в Барселоне ответственность взяла на себя группировка ИГИЛ.

Спустя несколько часов в курортном городе Кабрильсе в 130 км от Барселоны была предпринята аналогичная попытка, 7 человек пострадали. Пятеро нападавших были уничтожены, при них были обнаружены объекты, похожие на пояса со взрывчаткой. Ночью вновь прогремел взрыв в городе Альканаре, уже второй за последние сутки, там погиб один человек, более 10-ти пострадали. Полиция заявила о связи всех этих происшествий и подозревает в причастности к терактам не более 8-ми человек. Может ли это отразиться не безопасности в Европе в целом?

Как сказал научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Томас Ермалавичус, борьба с терроризмом будет продолжена и впредь. Испания, по словам специалиста, ежегодно раскрывает несколько десятков попыток совершить теракты. Однако, несмотря на все попытки пресечь подобные заговоры, один-два таких теракта удается совершить.

"Какие-то уроки будут, конечно же, извлекаться, потому что каждая такая атака показывает, что все-таки имеют место быть определенные срывы или недоработки в действиях служб безопасности", – сказал Ермалавичус.

Отвечая на вопрос, почему именно Испания была выбрана в качестве объекта для атаки, Ермалавичус отметил, что сейчас группировка ИГИЛ начинает терять территориальные позиции в Ираке и в Сирии, поэтому организация начинает "вдохновлять" своих сторонников по всей Европе.

"Такое может случиться и в Испании, Франции, Австрии и в других европейских странах, где есть приверженцы ИГИЛ, которые радикализируются через интернет-пропаганду. По данным ЦРУ, испанские службы безопасности получали определенные сигналы о возможной атаке еще несколько месяцев назад. Это все-таки является каким-то провалом в работе спецслужб, если не случилось превенции", – добавил Томас Ермалавичус.