2 мая - Всемирный день борьбы с астмой.

2 мая - Всемирный день борьбы с астмой.

Сегодня - Всемирный день борьбы с астмой. Впервые этот день прошел в 1998 году в 35 странах, его цель - привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей об этом заболевании. О том, сколько в Эстонии больных астмой, каковы основные симптомы и в чём заключается лечение? Об этом Инге Пальмисте рассказал врач-пульмонолог Ляэне-Таллиннской Центральной больницы Дмитрий Андреев.