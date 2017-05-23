В преддверии встречи стран НАТО в верхах.

В преддверии встречи стран НАТО в верхах.

25 мая в Брюсселе пройдет встреча глав государств и правительств стран НАТО. Впервые в этой компании окажется президент США Дональд Трамп. Эстонию представит премьер-министр Юри Ратас. Почему в этот раз мероприятие не называют саммитом? Стоит ли ждать сюрпризов? Повлияют ли на повестку события в Манчестере? Мнение политолога Вячеслава Морозова. С ним беседует Андриан Череменин.