В Таллинне ликвидируют троллейбусную линию номер 9

В Таллинне ликвидируют троллейбусную линию номер 9

Таллинн с мая закроет троллейбусную линию номер 9 Кескузе-Копли, она станет пятой закрытой троллейбусной линией. Таким образом, в столице автобусов станет больше, а троллейбусов станет меньше. У этого решения есть как и сторонники, так и противники. Последние как раз указывают чаще всего на то, что троллейбусы может и стоят дороже дизельных автобусов, но срок их эксплуатации примерно вполовину длиннее, а расходы на электроэнергию в несколько раз ниже, чем расходы на дизель. Таким образом, противники увеличения автобусов в столице указывают на вероятность усиления загрязнения окружающей среды. Правда ли это? Почему столичные власти приняли такое решение? С этими и другими вопросами мы обратились к депутату столичного городского собрания Юлии Тимербулатовой.