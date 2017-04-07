Культурные связи Нарвы с Санкт-Петербургом.

Культурные связи Нарвы с Санкт-Петербургом.

Нарва традиционно имела тесные культурные связи с Санкт-Петербургом. Выражалось это в проведении совместных мероприятий, встреч, концертах питерских артистов на нарвских площадках. Как известно, между городом Нарвой и Кировским районом Санкт-Петербурга подписан и действует уже много лет двусторонний договор о сотрудничестве. Однако та и другая сторона сетуют, что связи могли бы быть более крепкими и многосторонними. Тему продолжит Галина Шустрова.