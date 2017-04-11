Управление вип-переговорами.

Управление вип-переговорами.

Михаил Гринфельд - тренер и бизнес-консультант. Опыт работы с 1991 года. Его специализация - работа с акционерами и топ-менеджерами. Работал приглашённым преподавателем программы Executive MBA в Московской школе управления «Сколково» и Стокгольмской школе экономики в России. Среди клиентов Михаила Гринфельда Газпром нефть, IBM, Банк Nordea, Сбербанк, Latvenergo и многие другие. Илья Бань представляет интервью с именитым бизнес-тренером.