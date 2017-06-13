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Как оформлять бумаги при ДТП за границей?

Cегодня 13.06.2017
Передача: Подробности

Многие путешественники, отправляясь за границу на своем автомобиле, зачастую не задумываются о том, что в случае ДТП за пределами Эстонии необходимо учитывать порядок действий аварии той страны, где произошло происшествие. Правила оформления необходимых бумаг могут быть разными, если авария случилась в ЕС или за его пределами.

Как сказала администратор ущербов страховой компании If Kindlustus Мария Махнатс, для путешествия по странам-членам Евросоюза на автомобиле изначально необходимо распечатать полис дорожного страхования. Также рекомендуется распечатать т.н. "зеленую карту", даже несмотря на то, что она не является обязательной на территории Европы. Данная карта сможет значительно упростить делопроизводство, если человек попал в ДТП в другой стране.

Желательно иметь при себе бланки сообщения о дорожно-транспортном происшествии. Дело в том, что в каждой стране бланки печатаются на местном языке. Таким образом, если взять с собой бланк на эстонском языке, то процесс заполнения документа будет гораздо быстрее.

По словам Махнатс, не следует забывать, что при ДТП в странах Евросоюза и в других государствах, как например Россия, порядок действий разный, и это следует учитывать.

"Если мы берем страны Европейского союза, то правила дорожного движения и правила оформления ДТП везде одинаковые. Происшествие сразу фиксируется на месте. Для этого можно использовать фотокамеру мобильного телефона. Далее идет оформление происшествия на месте. В случае, если ДТП произошло на территории России или других стран СНГ, то там немного сложнее. Мы советуем всегда вызывать полицию на место происшествия, поскольку законодательство может отличаться. И мы также рекомендуем обратиться в российское общество "зеленой карты", которое занимается авариями с участием иностранных автомобилей. Там могут подсказать, какая страховая фирма представляет второго участника аварии", – сказала Махнатс, отметив при этом, что нужно помнить об одном нюансе. Если виновником ДТП является автомобиль, зарегистрированный на территории России или другой стороны СНГ, то будет невозможно на месте оформить необходимые бумаги, вернуться обратно в Эстонию и уже отсюда общаться со страховой фирмой для ремонта автомобиля. В этом случае необходимо будет общаться со страховой фирмой именно в той стране, где произошло ДТП.

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