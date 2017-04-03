Парламент Шотландии принял предложение о повторном референдуме о независимости

Парламент Шотландии принял предложение о повторном референдуме о независимости

Парламент Шотландии принял предложение о повторном референдуме о независимости, проведения которого добивается первый министр Никола Стерджен. Депутаты согласились провести новое голосование между осенью 2018 года и весной 2019-го - как и настаивала первый министр Шотландии. За новый референдум проголосовали 69 депутатов регионального парламента, против - 59. В Шотландии не согласны с результатами референдума о членстве Британии в ЕС. Большинство шотландцев - 62% - в ходе прошедшего в июне 2016 года референдума проголосовали за сохранение членства страны в Евросоюзе. Сами же британцы в интервью каналу Евроньюз по-разному оценивают решение о брексите