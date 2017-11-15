Проекты EAS для привлечения иностранных туристов должны сработать

Согласно последним статистическим данным уже за прошедшие 10 месяцев текущего года в Эстонии побывало и осталось более, чем на один день на 5% туристов больше, чем за тот же период в прошлом году. На 20% увеличился приток туристов из России. Наши латышские соседи оставались на ночевку на юге Эстонии на 40% чаще, чем это было годом раньше. Число англичан также выросло на 29%. Этот показатель связывают с новой авиалинией Лондон-Таллинн. Однако на достигнутом останавливаеться никто не собирается. Следующим шагом по развитию туризма в Эстонии станет привлечение иностранных туристов не только в столицу, но и в другие регионы нашей страны. С этой целью Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) подготовил несколько проектов и инвестировал значительные средства. Подробнее об этих проектах Юлия Лукашенкина расспросила директора центра развития туризма EAS Тармо Мутсо.