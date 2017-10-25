Эстония - наркострана.

Согласно статитстике в Эстонии насчитывается порядка 10000 колющихся наркоманов. Эстония занимает первое место в ЕС по числу смертей от передозировки. Что предпринимает государство для борьбы с этой бедой общества? Можно ли помочь наркоману избавиться от этой губительной зависимости? На эти и другие вопросы ведущей программы Юлии Лукашенкиной, а также вопросы слушателей Радио 4 отвечала руководитель отдела предупреждения наркомании и инфекционных заболеваний Института развития здоровья Алена Курбатова.