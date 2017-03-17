Ушел из жизни директор ЦРК Юрий Поляков

Накануне пришло печальное известие. На 65-м году жизни скончался директор Центра русской культуры Юрий Поляков. 10 февраля Юрию Тимофеевичу исполнилось 64 года. Он был известен как блестящий организатор. Свидетельство тому прекрасно отлаженная в Центре русской культуры деятельность творческих коллективов, студий, культурно-просветительских союзов и ветеранских организаций. За многие годы работы Юрий Поляков смог поднять на более высокий уровень деятельность Центра Русской культуры как творческой площадки не только городского, но и международного уровня. Мой коллега Сергей Овченков поговорил с заместителем директора Центра русской культуры Эдуардом Томаном о том, каким был Юрий Поляков, а также о дальнейших планах самого центра.