Вырубку леса в период гнездования нужно запретить

В Виймси срубили еловую живую изгородь, в которой оказалось несколько гнезд, а в них и птенцы, многие из которых погибли. Коммунальный департамент волости Виймси сообщил, что пытается спасти вместе со специалистами-защитниками животных все гнезда и птиц, которые оказались в живой изгороди на улице Хеки. По словам волостных чиновников, речь идет о вопиющем и заслуживающем сожаления случае.

Как сказала Линда-Мари Вяли, координатор гражданского движения "В помощь эстонскому лесу", запрет вырубки леса весной в период размножения животных в Эстонии – это традиционная акция и в общем-то весной и в начале лета в лесах в период гнездования птиц деревья не рубят. Гражданское движение "В помощь эстонскому лесу" ещё зимой во время обсуждения изменений Закона о лесе предлагало, чтобы правительство ежегодно вводило всеобщий четырехмесячный запрет на вырубку леса, о чем неоднократно просили и орнитологи. Тогда даже парламентская комиссия по окружающей среде была согласна с этим предложением. Однако в связи с тем, что Союз владельцев частных лесов выступил с резким протестом, этот запрет не попал в закон.

"В последнее время произошло несколько инцидентов, например, в волости Виймси, где в ходе вырубки придорожных елей разыгралась настоящая трагедия. По оценке Общества защиты природы погибло почти 200 птиц. Это говорит о необходимости введения запрета на вырубку леса в период гнездования птиц. В городе это происходит у нас на глазах, а в сельской местности в частных лесах вырубка производится постоянно, в результате чего погибают и птицы и другие животные. Всё это показывает, что нужно вновь поднимать эту тему и надо вводить запрет на вырубку леса как в городах, так и в лесах", – сказала Вяли.

В январе 2017 года были обнародованы данные, что в Эстонии каждый год гибнет примерно 60 тысяч птичьих пар, что составляет пол-процента от общей численности пернатых в нашей стране. А поскольку этот ущерб природе наносится постоянно, то очень многие птицы, совершенно обычные, привычные нам лесные птицы, становятся редкими. Орнитологическое общество Эстонии призвало сделать лесную политику более рачительной, чтобы леса больше не вырубались бы так много и часто, чтобы не было так много сплошных рубок и чтобы по весне вводился запрет на рубку в течение 4-х месяцев. Ежегодная гибель 60 000 птичьих пар означает гибель 120 000 особей – это статистические данные, которые орнитологи собирали за много лет мониторинга гнездования. Эти данные показывают, что численность птиц, таких как хохлатая синица или гренадёрка, снегирь, чиж и других, сокращается. И причина здесь, по оценке орнитологов, в способе ведения лесного хозяйства, а именно в интенсивной эксплуатации лесов.

"Если говорить о наших планах, то мы намерены привлечь к этой теме много сторон. Наше объединение вместе с профессиональными консультантами по лесоводству, вышедшими из состава Союза владельцев частных лесов, предпринимателями в области туризма, учёными и природоохранными организациями и многими другими планирует обращение к канцлеру юстиции, в котором мы хотим опротестовать принятые изменения закона о лесе, по которым был снижен возраст елей, разрешенных к спиливанию, а также попросить признать необходимость ведения более рачительной лесной политики, в том числе введения всеобщего запрета на вырубку", – добавила Вяли.