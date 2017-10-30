Обновление для ID-карт запущено, но многие ИТ-системы не готовы принимать обновленные карты.

Техническое решение для обновления уязвимых ID-карт разработано и доступно, но ИТ-системы предлагающих электронные услуги госучреждений пока не готовы работать с обновленными картами. Как сказала специалист в области ИТ-технологий Екатерина Чикова, при обновлении ID-карт, может возникнуть сложность в том, что количество сертификатов, которое необходимо обновить в день, будет ограничено. В связи с этим, поскольку нет срочно необходимости обновлять обеспечение, Екатерина Чикова рекомендует подождать некоторое время с обновлением, поскольку, если одновременно огромное количество людей начнет обновлять сертификаты, то система может не справиться с такой нагрузкой.