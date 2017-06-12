Более 11 тысяч вакансий не решают проблем безработицы.

В первом квартале текущего года на рынке труда было свыше 11 200 свободных рабочих мест, что стало самым высоким показателем за последние восемь лет. Такие данные привел в последнем отчете Департамент статистики. В каких сферах больше всего свободных рабочих мест и насколько число вакансий отражается на показателях безработицы? На эти и другие вопросы Инги Пальмисте ответила главный специалист по связям с общественностью Кассы по безработице Екатерина Калиничева.