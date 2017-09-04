Программа мероприятий на сентябрь в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС.

В сентябре программа мероприятий председательства Эстонии в Совете ЕС будет достаточно интенсивной по сравнению с августом. В Таллинне пройдет пять неформальных встреч министров стран ЕС и три конференции на высоком уровне, где соберутся министры и топ-менеджеры со всей Европы, чтобы обсудить темы от влияния развития технологий на рынок труда и систему налогообложения до эффективного управления рисками в области сельского хозяйства. Рассказывает Сергей Овченков.