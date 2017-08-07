Безопасное поведение в интернет пространстве – что это значит?

В проекте приняли участие ученые и практики – специалисты по кибербезопасности из разных стран мира. Целью проекта было определить, насколько разумно поведение людей в интернете и насколько легко они готовы предоставить свои личные данные незнакомцам.

Как сказала одна из участниц проекта, психолог Кятлин Констабель, в летней школе участникам были предложены различные задания, которые были так или иначе связаны с тем, как очень вежливым способом получить чужую личную информацию, как влиять на людей для того, чтобы они сами поделились своими персональными сведениями, а также с тем, как это сделать, используя фишинг, то есть при помощи писем-ловушек, рассылая которые под видом официальных лиц, злоумышленники просят предоставить им личные данные. Одним из таких заданий было создать в одной из социальных сетей лжепрофиль, который выглядел бы максимально реалистично. А затем проследить, насколько легко под видом абсолютно вымышленного персонажа установить контакты, найти себе в виртуальной среде друзей и даже получить работу, а мировая практика показывает, что даже это возможно. Суть этих заданий сводилась к тому, чтобы без применения особых инфотехнологичных средств получить доступ к личной информации людей, а также к чужим компьютерам.

"Во-первых, нужно сказать, что в интернете уже присутствует много личной информации. Для того, чтобы ее получить, достаточно в поисковике набрать имя и фамилию человека. Я советую каждому попробовать это сделать и посмотреть, как много этой информации есть лично о вас. А во-вторых, время от времени различные учреждения и организации запрашивают у нас информацию, которую не должны бы, а мы ее даем, хотя тоже не обязаны ее предоставлять. Вывод в итоге можно сделать такой: получить чью-то персональную информацию очень легко, учитывая, что ее уже очень много в открытом доступе в интернете. И достаточно её проанализировать, чтобы получить довольно полную картину о человеке. А следовательно, фишинг – весьма эффективный и, так скажем, вежливый способ сбора информации. Что касается создания виртуального профиля в соцсетях, то вымышленному персонажу оказалось очень легко найти множество друзей. А это говорит о том, что люди не очень обращают внимания на то, с кем они дружат и с кем вступают в контакт в интренет-среде", – сказала Констабель.

По словам психолога, первый совет заключается в следующем: чужим людям, о которых вы ничего не знаете, об окружении которых вы ничего не знаете, не нужно вообще рассказывать ничего личного и по большому счету с такими людьми вовсе лично общаться не стоит. Опираясь на пример фейк-профиля в социальной сети Facebook, нужно понять, что нет никакой необходимости вступать в контакт и становиться друзьями с тем, о ком нет никакой дополнительной информации в интернет-пространстве. С таким человеком следует избегать всяческих контактов.

"Иногда к нам в друзья в социальной сети просится некто, кого мы не знаем, и зайдя на его страницу и увидев там рождественскую открытку или милый видеоклип, мы импульсивно начинаем переходить к довольно тесному общению и обмену очень личной информацией", - добавила психолог.

Также стоит помнить о том, что предоставлять свои данные какой-либо фирме или организации, не удостоверившись в том, что представители именно этой организации или фирмы собирают данные, и не узнав, с какой целью это делается, может быть крайне небезопасно.