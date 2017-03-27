Николай Бенцлер - среди номинантов премий Эстонского театрального союза.

Николай Бенцлер - среди номинантов премий Эстонского театрального союза.

Сегодня, 27 марта, во Всемирный день театра, состоится вручение премий Эстонского театрального союза. Среди номинантов есть и русскоязычные деятели культуры, в том числе Николай Бенцлер, который номинириуется на премию за "мужскую роль второго плана": - за роль вандала в постановке Эстонского драматического театра "Изгнание, или Хроника одного яблока" и роль в спектакле Vabalava "Я скорее станцую с тобой". Об этом - в интервью Николая Хрусталёва.