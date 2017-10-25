4-ый бизнес-форум Восточного партнерства в Таллинне

В эти в Таллинне проходит сразу несколько значимых мероприятий Восточного партнерства, организованных в рамках председательства Эстонии в ЕС. Одно из них - это 4-ый бизнес-форум, на котором соберутся представители Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Украины, Белоруси, Евросоюза, и конечно Эстонии. Юлия Лукашенкина побеседовала с директором Эстонского центра Восточного партнерства о том, каким именно опытом наше государство, а а также эстонские предприниматели планируют делиться в рамках партнерства, а также почему это сотрудничество интересно для Эстонии.