Батарейную крепость надо спасать!

Батарейную крепость надо спасать!

Сегодня вечером в Таллинне пройдёт открытое обсуждение судьбы Батарейной крепости, которая многим больше известна как Батарейная тюрьма, хотя как место заключения она уже давно не используется. О том, в каком состоянии находится этот исторический объект, сколько денег нужно на его восстановаление и что нужно сделать в первую очередь, чтобы спасти здание от разрушения, Инге ПАльмисте рассказал член правления Эстонского общества охраны памятников старины, руководитель инфоцентра устойчивой реновации Тармо Эльвисто.