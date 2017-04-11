С 1 января 2018 года родители детей с ограниченными возможностями смогут ходатайствовать о погашении учебного кредита за счет государства. Раньше такая возможность была только у родителей детей с глубоким недугом.

Член Рийгикогу Андрей Новиков в интервью Радио 4 сообщил о том, что процедура погашения учебного кредита станет значительно проще и быстрее. Если раньше приходилось заниматься бюрократией, то теперь заявление можно будет подать через Департамент социального страхования.

По прогнозам, в следующем году будут погашены учебные кредиты 293 родителей детей с тяжелым недостатком здоровья. В каждый последующий год будут гаситься учебные кредиты примерно 60 родителей.

“Если говорить о сумме среднего погашаемого кредита, то это порядка 2000 евро”, – сказал Новиков. Расширение круга лиц с правом на государственное погашение учебного кредита обойдется в 2018 году в дополнительные 633 000 евро и каждый последующий год в 130 000 евро.

По словам Новикова, права на погашения кредита имеет только один из родителей. Эта социальная мера исходит из коалиционного договора, она направлена на облегчение жизни людей, у которых более сложные условия воспитания детей.