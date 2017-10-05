Пожилые люди с нарушением памяти нуждаются в особом подходе.

В Эстонии нет точной статистики относительно людей, страдающих нарушением памяти или деменцией, но в большей степени это угрожает пожилым людям. По ориентировочным оценкам, деменцией могут страдать до 8 процентов жителей Европы в возрасте старше 65-ти лет. В Таллинне также много людей, которые по разным причинам здоровья не могут себя обихаживать и не справляются самостоятельно со своим бытом. Тем, кто имеет признаки деменции, определённую поддержку может оказать социальная служба. В частности, в Таллинне Кесклиннаский социальный центр, который находится на Лийвалайа, 32, открывает филиал по адресу Рауа, 1, где будет предлагать услугу дневного содержания для пожилых с синдромом деменции. Об этом Инга Пальмисте побеседовала с руководителем занятий в центре Людмилой Перкер.