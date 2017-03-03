Языковые клубы и кафе для желающих изучать эстонский язык

Языковые клубы и кафе для желающих изучать эстонский язык

Фонд интеграции и миграции "Наши люди" ждет тех, кто желает изучать эстонский язык самостоятельно, практиковать свои знания и умения в языковые клубы и языковые кафе. О том, как организована их работа, кто может прийти на занятия, где они проходят Юлия Лукашенина узнала у руководителя программ языкового и культурного погружуния фонда "MISA" Яны Тонди.