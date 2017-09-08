Эксперты утверждают, что использовать ID-карту по прежнему безопасно.

Департамент государственной инфосистемы Эстонии со ссылкой на международных экспертов сообщил во вторник об обнаружении потенциальной уязвимости в ID-картах. Риск касается примерно 750 000 ID-карт, выданных после 16 октября 2014 года. Как пояснили в полиции, теоретически карты с такой уязвимостью можно использовать для установления личности и проставления электронной цифровой подписи без самой ID-карты и без ПИН-кодов к ней. О том, насколько использование ИД карт безопасно, Артур Аукон распросил эксперта в области технологий электронного государства, которая в том числе принимала участие в разработке ПО ID-карт Екатерину Чикову.