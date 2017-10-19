Дети с особыми потребностями в обычной школе - это реально?

Большой отклик в мире специалистов вызвал законопроект о том, что с 1 января при желании дети с особыми потребностями смогут учиться в обычной школе возле дома, а государство материально поддержит школы, чтобы обеспечить все необходимое для учебы: от квалифициованных педагогов до необходимого оборудования. Специалисты, которые ежедневно сталкиваются в своей работе с такими детьми, выразили сомнение в том, что это возможно. Ведь в даже в обычных школах не хатает учителей и психологов. И в специальных школах тоже остро ощущается недостаток специальных педагогов, логопедов и психологов. Подробнее об этой проблеме Юлия Лукашенкина побеседовала с музыкальным терапевтом опорного центра "Юкс" Трийн Карде.