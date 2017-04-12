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Куда движется рынок недвижимости Эстонии?

Cегодня 12.04.2017
Передача: Подробности

"Куда движется рынок недвижимости Эстонии?" Конференция под таким названием проходила 12 апреля в Таллинне. Сейчас, по словам президента Союза фирм недвижимости Эстонии Тыниса Рюйтеля, рынок активный. А тревожит то, что продолжается рост цен. Если сравнить с четвертым кварталом прошлого года, то рост цен составил 7,7%, а в среднем по Европейскому Союзу – 4,7%. От кого же это зависит?

Начнем с того, что приобретается очень много жилья для дальнейшей сдачи в аренду. Печально, но получается так, что в ценных бумагах держать деньги нет смысла. Не означает ли это, что недвижимость – весьма надежная инвестиция? По словам Тыниса Рюйтеля, относиться к этому надо очень осторожно: "как говорится, только дурак не учится на своих ошибках".

Мы помним, что случилось лет 10 назад. Именно 10 лет назад в этой сфере был просто праздник, но через год все изменилось. Тынис Рюйтель не исключает того, что цены могут начать падение, причем очень резкое. Банковские проценты сегодня довольно низкие, а про Еврибор можно сказать, что теоретически он даже в минусе и примерно за 2% в годовом базисе можно получить налог на жилье.

"Я называю это четвертой ступенью пенсии, потому что, как показывает нам статистика, уже порядка 30-40% сделок осуществляются без банковского кредита. Это четко показывает, что жилье приобретают не для себя, а для сдачи в аренду. Не сказал бы, что это плохо, но тут свой бизнес-план. Нужно просчитать, будет ли это вообще в перспективе бизнесом или нет. Если посмотреть на наши средние заработные платы, то платежеспособность все-таки невысока. Если будет около 3% в годовом базисе, то это уже не бизнес. Будем однако надеяться, что рост по крайней мере не пойдет вниз и это был бы хороший результат. Очень интересно, что происходит сейчас на рынке офисных зданий.. Строится, как мы видим, достаточно много. Я назвал бы это движением переселения. Мы ведь треть времени суток проводим на работе, а значит обращаем особое внимание на то, в каких помещениях мы работаем. На этой конференции мы знакомим с первым таким особым проектом. Это строящееся еще здание, соответствующее требованиям классификатора "А" и "В". Первый показывает месторасположение, а второй – какой там микроклимат и так далее".

На вопрос о том, каково соотношение сфер бизнеса – новостройки или реновированное жилье, например, в таком престижном сейчас районе, как Каламая – Тынис Рюйтель ответил, что это и то, и другое. Строится очень много нового жилья, жилье и реновируется, но не все современные здания целесообразно реновировать. "Разумный человек будет смотреть в будущее – во что ему обойдется жилье, т.е. главным образом – коммунальные расходы", – сказал Тынис Рюйтель.

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