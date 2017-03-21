Мати Райдма спустя 10 лет вернулся в Спасательный департамент.

Мати Райдма спустя 10 лет вернулся в Спасательный департамент.

Мати Райдма, 10 лет посвятивший политике - он был депутатом Рийгикогу, в том числе председателем комиссии по гособороне, и министром окружающей среды в первом правительстве Таави Рыйваса - в качестве советника вернулся в Спасательный департамент, который он возглавлял с 2000 по 2006 годы. Его основная задача на новой должности - наладить продуктивное сотрудничество между профессиональными спасателями и добровольцами. С Мати Райдма беседует Андриан Череменин.