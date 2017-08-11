Возможна ли война между Северной кореей и США?

Отношения между Северной Кореей и США накалены до предела. Главы обеих стран не сдержаны в своих угрозах и обещаниях. КНДР пообещала нанести ядерный ракетный удар по американскому острову Гуам. А США угрожает ответным ходом. К чему приведет противостояние этих государств и есть ли возможность урегулирования конфликта мирным путем? Об этом Юлия Луашенкина побеседовала с экспертом Института внешней политики Эстонии Кармо Тюйром.