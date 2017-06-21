Банк SEB начал предлагать своим клиентам бесконтактные карточки

Банк SEB начал предлагать своим клиентам бесконтактные карточки. На первых порах новую функцию будут поддерживать дебетовые и кредитные карточки MasterCard, однако в будущем планируется расширить её и на другие типы карточек. Для осуществления бесконтактных платежей необходим также терминал с соответствующей функцией. Более подробно о нововведении рассказывает руководитель по связям с общественностью дивизиона маркетинга и коммуникаций банка SEB Юлия Пийльман.