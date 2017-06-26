Все люди – равны

Министерство социальных дел начинает широкомасштабную информационную кампанию, которая будет разработана специалистами в своей области. Особенностью данной кампании является то, что эти специалисты являются людьми с особыми потребностями. Целью кампании является ознакомление общественности с тем, что люди с особыми потребностями могут так же равноценно работать на рынке труда, как и остальные люди.

Как сказала специалист Кассы по безработице Сабина Транкман, более активное вовлечение людей со сниженной трудоспособностью в общественную жизнь крайне важно, поскольку касается примерно 100 000 человек трудоспособного возраста. Люди со сниженной трудоспособностью сами хотят работать и жить активной жизнью, поскольку так можно реализоваться профессионально, общаться и обеспечить финансовую защищенность.

"Этой кампанией мы хотим развеять мифы относительно людей с особыми потребностями. Мы хотим показать, что они живут среди нас. Это наши коллеги, наши друзья, и ничего такого странного в них нет. Просто из-за их состояния здоровья им, может быть, нужна какая-то помощь, но это такие же люди, как и все остальные", – сказала Транкман, по словам которой, кампания будет состоять из рекламных роликов на телевидении, по радио и в интернете. На многих порталах будут размещены ссылки, которые направят на страницу кампании. Помимо этого, будут и плакаты на улицах.

За оформление материалов отвечает графический дизайнер Даниэль Коцюба, которому Эстонский центр дизайна в 2015 году присвоил титул дизайнера месяца. Даниэль использует для передвижения кресла, окончил магистратуру Академии художеств и помогал в составлении и оформлении "Вовлекающего всех руководства". Его интересует распространение и практическое применение вовлекающего всех дизайна. Автором текстов выступил Якоб Росин, который полностью утратил зрение в юном возрасте и в обычной жизни ведет передачи на Raadio 2 и работает журналистом портала технических новостей Geenius.ee. Участвующая в разработке кампании в качестве фотографа Тийу Хермат использует слуховой аппарат.

Кампанию проводит рекламное бюро Division по заказу министерства социальных дел и при поддержке Европейского социального фонда. Активная фаза кампании начнется в конце лета.