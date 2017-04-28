В этом году столичный пляж Штромка ждет масштабная реконструкция

В этом году столичный пляж Штромка ждет масштабная реконструкция

В этом году столичный пляж Штромка ждет масштабная реконструкция. На приведение в порядок пляжа и парка в городском бюджете предусмотрено выделение 420 000 евро. На эти деньги будет полностью обновлен парковый и пляжный инвентарь. Город уже объявил соответствующие тендеры. С реконструкцией зоны отдыха на Штромке тесно связано и будущее пляжного здания. Нынешнее здание амортизировано и морально устарело. Город инициирует детальную планировку, которая создаст предпосылки для строительства в ближайшие годы нового пляжного здания. Также в нынешнем году планируется соединить велосипедно-пешеходные дорожки Штромки и Хааберсти. Работы по реконструкции Штромки должны начаться 22 мая. Ход работ спланирован таким образом, чтобы как можно меньше беспокоить отдыхающих в парке и на пляже людей. Завершение работ запланировано на конец июля.. Для чего именно щадуманы предстоящие работы-рассказывает старейшина района Пыхъя-Таллинн Раймонд Кальюлайд