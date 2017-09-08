В Таллинне выступит певица Беатрис Небис.

Завтра, в одном из заведений столицы, состоится концерт певицы Беатрис Небис - лауреата многочисленных международных конкурсов и фестивалей. Она уже успела завоевать сердца поклонников участвуя в ряде телевизионных проектов, среди которых "Голос Балтии" и "Минута Славы" на "Первом канале". Музыкальный редактор Радио 4 - Дмитрий Микрюков встретился с певицей, и в лёгкой форме задал пару вопрос о предстоящем концерте и творчестве в целом.