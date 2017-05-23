В Манчестере произошел террористический акт

Британская полиция сообщила, что, по последним данным, в результате предполагаемого теракта на "Манчестер Арене" погибли 22 человека, в том числе несколько детей. Атаку осуществил один человек, который также погиб, подтвердили в полиции. Устанавливается, мог ли он быть связан с другими злоумышленниками.

Вот как прокомментировал ситуацию Иан Хопкинс, глава манчестерской полиции: "Это самое ужасное происшествие, с которым мы столкнулись здесь, в Манчестере. Такого мы еще не видели. По последним данным, более 20-ти человек погибли и более 50-ти получили ранения. Многие люди, в том числе подростки, погибли на стадионе "Манчестер Арена". Наши мысли – с родственниками погибших и с пострадавшими. Мы оказываем всю необходимую поддержку всем раненым, которые сейчас находятся в восьми больницах города. Мы рассматриваем случившееся как теракт, который совершил один человек, который являлся смертником. Мы просим людей не спекулировать на случившемся и не называть какие-либо имена. Это в интересах следствия. Наш приоритет – это работа с национальным отделением полиции по борьбе с терроризмом и с разведкой Великобритании для того, чтобы установить все детали теракта".

Очевидцы теракта до сих пор находятся в шоке, вот как они прокомментировали случившееся службе Би-Би-Си:

"Внезапно я увидел вспышку, потом взрыв. Дым. Я почувствовал боль в своей ноге. Моя жена и я упали на пол. У нее – рана на животе и, возможно, сломана нога".

"Там были везде тела. Дети, подростки лежали везде".



В интервью программе "Подробности" житель Манчестера Андрей сказал, что сейчас в городе ощущается паника. Место трагедии оцеплено полицией. На данный момент никто еще не взял ответственность за случившееся, однако, по словам Андрея, многие жители города уверены, что за трагедией стоит террористическая группировка ИГИЛ.

"Я думаю, что подобный теракт, должен сплотить жителей Британии. Но в отличие от России, это государство только недавно стало многонациональным государством. И так как здесь много людей из Пакистана, Ирана и других стран Азии, то могут произойти конфликты, потому что большинство людей боятся. Они просто не знают, что происходит и как происходит", – считает Андрей.