Весенние толоки в Таллинне

Весенние толоки в Таллинне

Традиционный месячник благоустройства в Таллинне стартует в этом году раньше обычного и с новым начинанием. Первая толока состоиться уже завтра 7 апреля в пятницу. А завершаться работы по уборке города ко Дню Таллинна. Месячник ароводится под девизом "Чтобы город заблестел!" Естественно всем желающим помочь навести порядок и чистоту в столице - добро пожаловать на толоки. Юлия Лукашенкина обратилась к заведующему отделом окружающей среды Таллинна Генадию Грамбергу с тем, чтобы по подробнее узнать о мероприятиях, запланированных на этот месяц, а также насколько охотно сами жители города принимают участие в благоустройстве столицы.