В Эстонии пройдет серия дискуссий на тему председательства Эстонии в ЕС.

В Эстонии пройдет серия дискуссий на тему председательства Эстонии в ЕС.

Во второй половине текущего года наша страна займет пост председателя в Совете ЕС, то есть по сути на шесть месяцев возглавит содружество. На практике это означает координацию и проведение всех важных встреч на высшем уровне, от которых будет зависеть дальнейшее развитие Европейского союза. Среди проблемных вопросов - международный терроризм, потоки беженцев, экономическая нестабильность и рост популизма. Так вот, теперь у всех желающих появилась возможность не только больше узнать о наших планах на председательство в ЕС, но и внести свою лепту в формирование европейской политики. Под эгидой Госканцелярии, Фонда Открытой Эстонии и Союза некоммерческих организаций в конце марта - в начале апреля состояться шесть дискуссий в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну, которые посвящены четырем приоритетным темам во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Об этих мероприятиях Артуру Аукону рассказала директор Фонда открытой Эстонии Малль Хеллам.