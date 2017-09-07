Делопроизводства в отношении взыскания алиментов не всегда доводят до конца. Что делать в таких случаях?

Согласно статистики, делопроизводство по взысканию алиментов с должников, доводится до конца только в 50ти процентов случаев. И причина тут в основном заключается в том, что у людей просто опускаются руки и они не верят, что дело можно довести до конца и в других инстанциях. Как сказал министр внутренних дел Андрес Анвельт, больше всего от такой ситуации страдают именно дети.