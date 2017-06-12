Поездка с инвалидом требует более тщательной подготовки.

В 1987 году в Европейском союзе была учреждена программе ученического обмена Erasmus. Завтра 30-летие программы будет отмечено торжественной церемонией на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. К сегодняшнему дню эта программа значительно расширилась, в частности, осуществляется обмен участниками волонтёрского движения. Инга Пальмисте пригласила в студию Яну Островскую, которая поделилась своими впечатлениями от зарубежной поездки в качестве лидера группы, где был человек в инвалидной коляске.