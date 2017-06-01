Большинство водителей в Эстонии не умеют парковать свои автомобили

По данным Фонда дорожного страхования и фирмы PZU Kindlustus, ущерб в связи с парковкой составляет около трети всех страховых случаев в рамках дорожного страхования. В прошлом году было зарегистрировано более 13 000 связанных с парковкой страховых случаев, а суммарный денежный ущерб превысил 10 миллионов евро. А как известно, культура дорожного движения начинается с маленьких вещей.

Проблема с парковкой в городах Эстонии становится все более актуальной. Дело не только в количестве парковочных мест, но также и в том, насколько люди, паркующие свои автомобили, уважают других водителей.

Как сказал инструктор автошколы Autosõit Дмитрий Тимофеев, проблема заключается в том, что экзамены по вождению и на площадке были объединены. Это и стало причиной того, что количество страховых ходатайств в связи с неправильной парковкой растет.

"Люди не чувствуют габаритов своего автомобиля, когда паркуются. У них очень мало опыта. На практике нужно гораздо больше часов тренировок парковки, чем сейчас позволяют себе начинающие водители", – считает Тимофеев. Однако и здесь есть сложности, поскольку многие площадки для тренировок в Таллинне закрыли.

По мнению инструкторов автошкол, оптимальное количество часов, которое необходимо для того, чтобы научиться правильно парковаться, можно вычислить по формуле, умножив свой возраст на два. Это и будет идеальным количеством часов для того, чтобы научиться правильной парковке.