Большинство водителей в Эстонии не умеют грамотно парковать свои автомобили.

По данным Фонда дорожного страхования и фирмы PZU Kindlustus, ущерб в связи с парковкой составляет около трети всех страховых случаев в рамках дорожного страхования. В прошлом году было зарегистрировано более 13 000 связанных с парковкой страховых случаев, а суммарный денежный ущерб превысил 10 миллионов евро. А как известно, культура дорожного движения начинается с маленьких вещей. Проблема с парковкой не только в Таллинне, но и в других городах Эстонии становится все более актуальней. И дело не только в количестве парковочных мест, но также и в том, насколько люди, паркующие свои автомобили, уважают и других водителей. О том, какие проблемы сейчас в нашей стране наиболее актуальны в области парковки, рассказывает Дмитрий Тимофеев, инструктор автошколы Autosõit.