Конкурс цифровых картин будущего

Каким будет наше будущее? Ответ на этот вопрос устроители конкурса цифровых картин будущего надеятся получить у художников. Это мероприятие проводится в рамках председательства Эстонии в Совете Евросоюза, а его итоги станут подарком для всего европейского сообщества. О требованиях к участникам и их произвдениям, которые установили организаторы конкурса в лице Госканцелярии и Академии Художеств, а также о призах Юлии Лукашенкиной рассказал Советник по цифровым решениям в ходе председательства Эстонии в совете ЕС Валдек Лаур.