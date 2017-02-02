MustonenFest 2017

MustonenFest 2017

Ещё до 5 февраля будет продолжаться у нас MustonenFest 2017, концерты которого проходят в Таллинне, Тарту, Пярну, Йыхви и Петербурге. А затем этот фестиваль продолжится в конце февраля в Израиле. Причём, как раз сегодня, 2 февраля, один из его концертов пройдёт в Таллиннской церкви Нигулисте, где вечером, в 19ть, выступит византийский хор из Румынии. А о других последних концертах: завтра в аудитории Куму, и заключительных концертах 4 февраля в концертном зале Эстония и 5-го в Йыхвиском концерном доме, а также о фестивале в Израиле пойдёт сейчас речь в интервью Натальи Савельевой с художественным руководителем фестиваля Андресом Мустоненом.