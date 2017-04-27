Бородич: Если РЖД снимет ограничения, российский бизнес будет заинтересован в транзите через Эстонию.

Бородич: Если РЖД снимет ограничения, российский бизнес будет заинтересован в транзите через Эстонию.

Сразу после Бронзовых ночей Российская железная дорога ввела ограничения на грузопотоки, направляющиеся в Эстонию. Именно это стало толчком к снижению транзитных потоков через нашу страну. 10 лет спустя представители Минэкономики и некоторые депутаты Рийгикогу отправились в Россию, чтобы попытаться исправить ситуацию. Что из этого вышло, рассказывает депутат Рийгикогу Денис Бородич.