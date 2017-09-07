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Система выплаты прожиточного пособия может стать более гибкой.

Cегодня 07.09.2017
Передача: Подробности
Правительство сегодня одобрило поправки к закону о социальном обеспечении, при помощи которых систему прожиточного пособия сделают более гибкой и будет способствовать привлечению получателей пособия на рынок труда. Планируется, что для привлечения людей на работу будет создан переходный период, чтобы у людей появилась мотивация приступать к работе и за меньшую зарплату. Если сейчас прожиточное пособие сокращается уже в первый день зарплаты, то по новой системе у людей будут более льготные условия в течение полугода. Переходный период будет применяться к тем, кто последние два месяца подряд получал прожиточное пособие без трудового дохода. Более подробно о нововведении в области прожиточного пособия, рассказывает вице-канцлер Министерства социальных дел Райт Куузе.
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